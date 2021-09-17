Sahte kadın jandarmanın dolandırdığı altınlarına kavuştu

ÇANAKKALE'de, A.Y. (71) adlı kadının 10 tam, 5 yarım ve 3 çeyrek altınıyla 5 bileziğini kendisini jandarma olarak tanıtarak dolandıran F.A. (35) adlı kadın gerçek jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Kuyumcuya satılan altınlar geri alınarak sahibine teslime dildi.

Çan ilçesi Hurma köyünde oturan A.Y.'nin evine 14 Eylül'de gelen bir kadın, kendisini jandarma görevlisi olarak tanıttı. A.Y.'ye evindeki altınları kendisine vermesi gerektiğini ve inceledikten sonra geri vereceğini söyledi. A.Y., kadına inanarak, evindeki 10 tam, 5 yarım, 3 çeyrek altın ve 5 bileziği teslim etti. Altınlarının geri gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan A.Y., jandarmaya ihbarda bulundu. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda, dolandırıcının kimliği tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan dolandırıcı F.A.'nın, altınların bir kısmını Çanakkale merkezinde bir kuyumcuda bozdurduğu belirlendi. Ekipler, kuyumcudan, bozdurulan altınları da alarak dolandırılan A.Y.'ye teslim etti. Gözaltına alınan şüpheli F.A. hakkında adli işlem başlatıldı.