Sahte jandarmalara jandarmadan suçüstü

19.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:31

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kendilerini jandarma personeli olarak tanıtarak bir vatandaşı dolandırmaya çalışan 2 şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.



Edinilen bilgilere göre olay, Sivrihisar ilçesinin Karkın Mahallesi'nde yaşandı. S.B. isimli vatandaşı cep telefonundan arayan şahıslar, kendilerini jandarma personeli olarak tanıttı. Ardından H.C. ve H.A. isimli şahıslar, S.B.'yi hırsızlık olayına karıştığını belirterek dolandırmaya çalıştı. İhbar üzerine Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yürütülen planlı operasyon neticesinde olayın şüphelileri H.C. ve H.A. suçüstü yakalandı.



Gözaltına alınana şüpheliler, soruşturmalarının ardından adli makamlara sevk edilecek.



Öte yandan ekipler, vatandaşların bu konularda bilinçli olmaları ve zamanında ihbarda bulunmalarının büyük önem arz ettiğini belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA