Sahte jandarmalar, gerçek jandarmadan kaçamadı
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Sahte jandarmalar, gerçek jandarmadan kaçamadı

Sahte jandarmalar, gerçek jandarmadan kaçamadı
08.05.2020 21:53 | Son Güncelleme: 08.05.2020 21:55

Sahte jandarmalar, gerçek jandarmadan kaçamadı Sivas'ta kendilerini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 kişi jandarmanın düzenlediği başarılı operasyonla yakaladı Sivas'ta kendilerini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 kişi jandarmanın düzenlediği başarılı...

Sahte jandarmalar, gerçek jandarmadan kaçamadı

Sivas'ta kendilerini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 kişi jandarmanın düzenlediği başarılı operasyonla yakaladı

SİVAS - Sivas'ta kendilerini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 kişi jandarmanın düzenlediği başarılı operasyonla yakaladı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Yolkaya köyünde yaşayan H.Çve K.Ç(59)'nin evine giderek kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişi çiftin 100 bin TL değerinde ziynet eşyası ve bir miktar parasını alıp kayıplara karışmıştı. Dolandırıldıklarını geçte olsa fark eden çiftin ihbarı üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi yaptığı titiz çalışma neticesinde T.A. ve F.Y. isimli sahte jandarmaları aldıkları altınları bozdurmak için gittikleri Şarkışla ilçesinde yakalanarak göz altına alındı. Zanlılar Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkartılacak.

Sahte jandarmalar, gerçek jandarmadan kaçamadı

Kaynak: İHA

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