Sahte jandarma komutanı parayı almaya geldiğinde yakalandı - Haberler
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Sahte jandarma komutanı parayı almaya geldiğinde yakalandı

Sahte jandarma komutanı parayı almaya geldiğinde yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan A.D. kendisini komutan olarak tanıtan telefon dolandırıcısından şüphelenerek durumu jandarmaya bildirdi.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan A.D. kendisini komutan olarak tanıtan telefon dolandırıcısından şüphelenerek durumu jandarmaya bildirdi. Parayı almaya gelen M.E., jandarma tarafından yakalandı.

Mudurnu ilçesi Örencik köyünde yaşayan A.D.'yi arayarak kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişi, bir dolandırıcılık ve hırsızlık olayına karıştığı gerekçesiyle, değerli eşyalarını evine gelecek kişiye teslim etmesi gerektiğini söyledi. Şüphelenen A.D, telefonu kapatıp durumu jandarmaya haber verdi. Jandarma yetkilisi, A.D'ye, arayan kişinin talimatlarını yerine getirip oyalamasını isteyerek köye ekip gönderdi. A.D. telefonda dolandırıcının 25 bin lira isteğini kabul ederek, köye gelecek kişiye parayı teslim edeceğini belirtti. Bu sırada köye gelen jandarma ekibi, A.D.'nin evinin etrafında tedbir aldı. Parayı almak için gelen M.E suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan M.E. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Sahte jandarma komutanı parayı almaya geldiğinde yakalandı

Sahte jandarma komutanı parayı almaya geldiğinde yakalandı

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Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri

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