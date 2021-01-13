Diyarbakır merkezli 3 ilde iş vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı
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Diyarbakır merkezli 3 ilde iş vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı

13.01.2021 14:22 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:34
Diyarbakır merkezli 3 ilde iş vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı

Diyarbakır, Mersin ve Gaziantep'te iş vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Diyarbakır, Mersin ve Gaziantep'te iş vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, sosyal medya üzerinden "evde kına paketleme", "kalem montajı" gibi sahte iş ilanları veren, vatandaşlardan başvuru ücreti ve teminat bedeli adı altında para talep ettikleri belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik soruşturma sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 ay süren kapsamlı çalışmalar sonucu 8 Ocak'ta Diyarbakır, Mersin ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 kişinin savcılıktaki sorgusu tamamlandı.

2 şüpheli savcılıktaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 11 kişiden 6'sı tutuklandı, 5'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır, Mersin ve Gaziantep'te iş vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 8 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmış, söz konusu adreslerde yapılan aramada yaklaşık 55 bin dolar, 12 bin lira ile 1300 gram altına el konulmuş, tabanca ve seri ateş etme imkanı sağlayan aparat ile çok sayıda dijital materyal, bilgisayar ve cep telefonu ele geçirilmişti.

Diyarbakır merkezli 3 ilde iş vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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