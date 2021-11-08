Sahte ilanlardan kaparo alarak kayıplara karışan çete siber takiple yakalandı - Haberler
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Sahte ilanlardan kaparo alarak kayıplara karışan çete siber takiple yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sahte ilanlardan kaparo alarak kayıplara karışan çete siber takiple yakalandı

Denizli'de sahte ilanlarla vatandaşlardan kaparo alıp, daha sonra kayıplara karışan şüphelileri tespit eden polis ekipleri Aydın ve Denizli'de eşzamanlı operasyon düzenledi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de sahte ilanlarla vatandaşlardan kaparo alıp, daha sonra kayıplara karışan şüphelileri tespit eden polis ekipleri Aydın ve Denizli'de eşzamanlı operasyon düzenledi.

Denizli'de internet siteleri üzerinden sahte araç, römork ve konteynır gibi ilanlar paylaşan şahıslar, vatandaşları tuzağa düşürdüğü belirlendi. Sahte ilanlardaki araçlar için farklı hesaplara kaparo alan şahıslar daha sonra kayıplara karıştı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit ederek takibe aldı.

Fiziki ve tekik takibin ardından 2'si cezaevinde olduğu anlaşılan toplam 8 şahsa Aydın ve Denizli'de düzenlenen eşzamanlı operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, olaylarda kullanılan şüpheli banka kartları, cep telefonları, sim kartlar ve suç geliri olan 8 bin 950 TL paraya ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

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