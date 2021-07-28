Sahte ilan şebekesi lideri ve eşi günde 5 kişiyi dolandırıyormuş
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Sahte ilan şebekesi lideri ve eşi günde 5 kişiyi dolandırıyormuş

Sahte ilan şebekesi lideri ve eşi günde 5 kişiyi dolandırıyormuş
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Haberler | Güncel

ADANA merkezli 8 ilde online satış siteleri ve sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla halkı dolandıran şebekenin lideri olduğu iddia edilen Serkan T. ile eşi Kübra T.'nin, günde 5 kişiyi dolandırdıkları belirlendi.

ADANA merkezli 8 ilde online satış siteleri ve sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla halkı dolandıran şebekenin lideri olduğu iddia edilen Serkan T. ile eşi Kübra T.'nin, günde 5 kişiyi dolandırdıkları belirlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve online satış siteleri üzerinden oto yedek parça, telefon, oyun konsolu, bilgisayar, ekran kartı gibi eşyaların sahte ilanlarını verip, satıyor gibi yaparak aralarında hakim, polis ve askerlerin de bulunduğu 93 kişiyi yaklaşık 250 bin TL dolandıran şebekeyi deşifre etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, 'bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle ilan dolandırıcılığı' yaptığı değerlendirilen 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Ekipler, liderliğini Serkan T.'nin yaptığını belirlediği şebekeye, Adana merkezli Ankara, Antalya, Bursa, Edirne, İstanbul, Konya ve Kütahya'da dün sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda, Serkan T. ile eşi Kübra T.'nin de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda cep telefonu, dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen ziynet eşyası ve nakit para, diz üstü bilgisayar ile dijital materyallere el konuldu. Kübra-Serkan T.'nin dolandırıcılığı bir meslek haline getirdikleri ve sahte ilanlar vererek günde 5 kişiyi dolandırıp, 500 TL elde ettikleri belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ederken, polis, 7 şüpheliyi daha yakalama çalışmalarına devam ediyor.


Sahte ilan şebekesi lideri ve eşi günde 5 kişiyi dolandırıyormuş
Sahte ilan şebekesi lideri ve eşi günde 5 kişiyi dolandırıyormuş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı

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