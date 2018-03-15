Sahte İhbarla Çağrılan Polis Ekiplerini Türk Bayraklarıyla Karşılandı

Osmaniye'de kız öğrencilerin kaldığı yurtta olay var diye çağrılan emniyet güçleri sürprizle karşılaştı.

Osmaniye Merkez'de Fakıuşağı Mahallesinde bulunan Üniversiteli kız öğrenciler Suriye de sürdürülen Afrin operasyonuna destek olmak ve vermek amacıyla emniyet güçlerine sürpriz hazırladılar.

Ellerinde Türk bayraklarıyla yurt bahçesinde hazırlanın yurtta kalan öğrenciler 155'i arayarak yurtta olay ihbarında bulundular.

Yurt bahçesini aydınlatan ışıkların kapatılması nedeniyle toplanan öğrencileri görmekte güçlük çeken emniyet güçleri ışıkların açılması ellerinde Türk bayrakları olan öğrencileri görünce şaşkınlık yaşadılar.

Türkiye Sizinle gurur duyuyor, ya Allah Bismilllah Allah'u Ekber sloganlarıyla karşılanan Emniyet güçleri yurt öğrencileri tarafından okunan marşlarla uğurlandı.

Şaşkınlıklarını gizleyemedikleri gözlenen polisler, öğrencilere yaptıkları sürpriz nedeniyle teşekkür ederken yurttan ayrılırken araçların sirenlerini çalarak öğrencilere destek verdi.

Öte yandan bir destekte aynı mahallede bulunan erkek öğrenci yurdundan geldi. Yurtta Kalan öğrenciler ise Öğrencilerden Zeytin Dalı Harekatına "Afrin" Koreografili Destek oldular. - OSMANİYE