Sahte iddia kuponu zanlısı 22 kişi adliyede (2)

05.09.2019 21:26

14'Ü TUTUKLANDI

Mersin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kazanılmış görünümlü sahte iddia kuponları kullanarak 109 kişinin yaklaşık 600 bin TL'sini dolandırdıkları iddiası ile gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 22 şüphelinin 14'ü tutuklandı. Mahkeme, 8 kişinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: DHA