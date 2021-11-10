Sahte içkiden ölüme sebebiyet veren sanığın 25 yıla kadar hapsi istendi

Kartal'da sahte içkiden avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Güngör Güler'in "olası kastla kasten öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, biri tutuklu 3 sanık katıldı. Duruşmada, ölen avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun eşi Derya Şahinoğlu ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, celse arası tutuklu sanık Güngör Güler'in tutukluluk halinin devamına ilişkin yapılan itirazın bir üst mahkemece değerlendirilip reddedildiğini tutanağa geçirdi.

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Güler, 20 yıllık esnaf olduğunu, bilerek isteyerek kimsenin ölümüne sebebiyet vermesinin söz konusu olmadığını ifade ederek, cezaevine girdiğinde başlayan annesinin rahatsızlandığını giderek arttığını söyledi.

Sanık Güler, eşiyle boşanma aşamasına geldiğini dile getirerek, "Ailevi durumlarım anlattığım şekilde ortadadır. İşlemediğim bir suçtan ötürü 13 aydır tutukluyum. ' Moda 58' isimli iş yerinden alınan örnekler üzerinde yapılan incelemelerde izopropil isimli bir alkol tespit edildi. Böyle bir alkolü iş yerimde bulundurmam için bakanlık onayının olması gerekir." dedi.

Etil alkol sattığının doğru olduğunu ifade eden Güler, savunmasında, "Bunu da yasal izinler içerisinde sattım. Benim herhangi bir şekilde dükkanımdan alışveriş yapan birinin, yanlış yönlendirme yaparak, alkol olarak tüketilemeyecek bir maddeyi tüketmesini sağlamam söz konusu değildir. Ölen kişiyle alakalı üzüntümü de bildirdim. Ancak onun ölümüyle alakalı bir durumum söz konusu değildir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı Ali Pehlivanoğlu, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, yaşamını yitiren Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun, sanığa ait iş yerinden viski yapmak için etil alkol istediği, sanığın da kendisine metil alkol verdiği ve bunu kullanarak hayatını kaybettiği anlatıldı.

Mütalaada, üzerine atılı suçu işlediği tespit edilen sanık Güler'in "olası kastla kasten öldürme" suçundan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Tutuksuz sanıklar Yavuz Özcan ve Anıl Orkun İlkan hakkında "iştirak" suçundan dava açılmışsa da eyleme katıldıklarına dair dosyada yeterli, inandırıcı delil olmamasından ötürü beraat hükmü kurulması talep edildi.

Sanıkların avukatları, esasa ilişkin savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların avukatlarına süre vererek, tutuklu sanık Güler'in bu halinin devamını kararlaştırdı.

Mahkeme, tutuksuz sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol kararının devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklardan Güngör Güler'in Kartal'da faaliyet gösteren bir tekel bayisini işlettiği, sanık Yavuz Özcan'ın ise burada satış elemanı olarak çalıştığı belirtiliyor.

Bu iş yerinde kendi içkisini yapmak isteyen müşteriler için etil alkol ile birlikte çeşitli içki kitlerinin de satıldığı anlatılan iddianamede, sanık Güngör Güler'in, diğer sanık Anıl Orkun İyikan'dan temin ettiği ve üzerinde bir litrelik plastik şişelerde toplam 300 litre alkol bazlı yüzey temizleyicisini iş yerinin rafında etil alkol olarak satışa sunduğu kaydediliyor.

İddianamede, tekel bayisinde kendi alkolünü yapmak amacıyla malzeme almak için sürekli müşteri olarak gelen kişilere alkol kitleri ile birlikte etil alkol yerine, bu bir litrelik plastik şişedeki ürünün satıldığı bilgisi veriliyor.

Hayatını kaybeden avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun 9 Ekim 2020'de bu tekel bayisinden aldığı malzemeler ile evinde kendi içkisini yaptığı belirtilen iddianamede, Şahinoğlu'nun bu içkiden içtikten sonra rahatsızlandığı, evde durumunun ağırlaşması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarılıyor.

Otopsi raporuna göre, Şahinoğlu'nun ölümünün metil alkol (metenol) zehirlenmesi sonucunda meydana geldiği belirtilen iddianamede, sanıklar Güngör Güler, Yavuz Özcan ve Anıl Orkun İyikan'ın "olası kastla kasten öldürme" suçundan 20 yıldan 25'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

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