Sahte içkiden ölen emekli öğretmenin cenazesi defnedildi - Haberler
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Sahte içkiden ölen emekli öğretmenin cenazesi defnedildi

Sahte içkiden ölen emekli öğretmenin cenazesi defnedildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde içtiği sahte içki sonucu zehirlenerek hayatını kaybeden 65 yaşındaki Aytekin Karagenç'in cenazesi toprağa verildi.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde içtiği sahte içki sonucu zehirlenerek hayatını kaybeden 65 yaşındaki Aytekin Karagenç'in cenazesi toprağa verildi.

Elbistan'da ikamet eden emekli öğretmen Aytekin Karagenç, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Sağlık durumu ağır olan Karagenç, Elbistan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmiş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Karagenç'in cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Elbistan'a getirildi.

Karagenç'in cenazesi, Ulu Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gariplik Mezarlığı'nda defnedildi. - KAHRAMANMARAŞ

Sahte içkiden ölen emekli öğretmenin cenazesi defnedildi

Sahte içkiden ölen emekli öğretmenin cenazesi defnedildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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