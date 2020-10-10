Sahte içkiden ölen 7 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı (3)
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Sahte içkiden ölen 7 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı (3)

10.10.2020 20:32 | Son Güncelleme: 10.10.2020 20:36
Sahte içkiden ölen 7 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı (3)

2 ŞÜPHELİ, ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDIKırıkkale'de, sahte içki nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği olayda gözaltına alınan Selami Ü. ve Özcan Ö., Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ, ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Kırıkkale'de, sahte içki nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği olayda gözaltına alınan Selami Ü. ve Özcan Ö., Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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