'SAHTE İÇKİDEN FENALAŞTIM' DİYEREK 112'Yİ ARADI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'SAHTE İÇKİDEN FENALAŞTIM' DİYEREK 112'Yİ ARADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AKSARAY'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, sahte içkiden zehirlendiğini söyleyen Süleyman Ç. (56), hastanede yoğun bakımda tedaviye alındı.

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, sahte içkiden zehirlendiğini söyleyen Süleyman Ç. (56), hastanede yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Küçük Bölcek Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman Ç., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, sahte içki tükettiğini ve fenalaştığını söyledi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, Süleyman Ç.'yi ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Süleyman Ç., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, polis soruşturma başlattı.

'SAHTE İÇKİDEN FENALAŞTIM' DİYEREK 112'Yİ ARADI

'SAHTE İÇKİDEN FENALAŞTIM' DİYEREK 112'Yİ ARADI

'SAHTE İÇKİDEN FENALAŞTIM' DİYEREK 112'Yİ ARADI

Sahte içki nedeniyle son 4 günde 29 kişi hayatını kaybetti

Sahte içki nedeniyle son 4 günde 29 kişi hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title