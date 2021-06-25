Son dakika haberleri... Sahte içkiden etkilenen kişi sayısı 13'e yükseldi
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Son dakika haberleri... Sahte içkiden etkilenen kişi sayısı 13'e yükseldi

Son dakika haberleri... Sahte içkiden etkilenen kişi sayısı 13'e yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içki nedeniyle hastaneye başvuranların sayısı 13'e yükseldi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içki nedeniyle hastaneye başvuranların sayısı 13'e yükseldi.

Çorlu'da bir büfeden aldıkları el yapımı sahte içki nedeniyle zehirlenecek hastaneye başvuran kişi sayısı toplamda 13'e yükseldi. Bu kişiler arasında yer alan Afgan uyruklu bir kişi ise hayatını kaybetmişti.

Çorlu Devlet Hastanesine başvuranlara solunum desteği verilirken iki kişi diyaliz makinesine iki kişi de entübe edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

(Halil Dağ - Serdar Şahin/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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