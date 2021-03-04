Sahte içkiden bir kişinin ölmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına başlandı

Bahçelievler'de sahte içkiden bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 3 sanık hakkında "olası kast ile öldürme" suçundan açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Bahçelievler'de sahte içkiden bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 3 sanık hakkında "olası kast ile öldürme" suçundan açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ercan Padak ile tarafların avukatları katıldı. Diğer tutuklu sanık Salih Özgen'in, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmada, tutuksuz sanık İbrahim Bozkurt ve maktul Sevim Şenkaya'nın ailesi de hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ercan Padak, maktulü tanımadığını, geçimini seyyar satıcılık yaparak sağladığını, diğer sanık Salih Özgen'i kamyon lojistik işinde çalıştığı için tanıdığını ve Özgen'in ayrıca müşterisi olduğunu belirtti.

Müşterilerinden bazen içki aldığını anlatan sanık Padak, "İçki bağımlısı olduğum için alırım. Salih iki seneden beri kaçak yolla temin ettiğim içkileri kullanmak amacıyla alır, ikram eder, içer. Ben kendim de içerim, ailem de içer. Ölümcül bir şey olsa içmem, başkalarına da içirmem. Salih'in maktulle içtiği içkiyi benim temin ettiğimden emin değilim. Olaydan 2 gün önce Salih'e 2 viski verdim. Salih de alkol bağımlısıdır. Kendisinin içmemesi imkansız. Salih başka kamyonculardan da içki alır. Olay günü Salih aradı, viski istedi. TIR'cılardan aldığım içkiyi verdim." dedi.

Söz konusu içkileri kendisinin de ailesinin de tükettiği için kasıtlı olarak öldürme suçunu kabul etmediğini belirten sanık Padak, olaydan 5 gün önce İbrahim Bozkurt'tan araba aldığını, aracın arıza ışığı yanınca da olay günü Bozkurt'u çağırdığını ve Bozkurt'un bu satışla ilgisi olmadığını söyledi. Sanık Padak, maktulün kendisinin verdiği içkiden öldüğünü kabul etmediğini belirterek, suçlamaları reddetti.

Bir diğer tutuklu sanık Salih Özgen de, olaydan bir gün önce Ercan Padak'tan viski aldığını, maktul olan Sevim Şenkaya'nın de aile dostu olduğunu ve maktulün olaydan önce kendisini çağırdığını ve içki alarak gittiğini söyledi.

Sanık Özgen, Ercan Padak'tan aldığı iki şişe viskinin birini açtığını, kalan şişeyi de maktulün evine götürdüğünü dile getirerek, "Maktul, ailevi sorunlarından bahsetti. Gece 1'e kadar oturduk viski içtik. Kalkmak istediğimde Sevim hanım araç sıkıntısı olabileceğinden evinde kalabileceğimi söyledi, kaldım. Ertesi gün Esenyurt'a döndüm. Saat 13: 00 gibi Sevim hanım aradı. Hala evde olacağımı zannederek 'çocukları al dükkana gel kahvaltı yapalım' dedi. Hastaneye gideceğimi söyledim, son görüşmemiz bu oldu. Sonraki gün işe gittim. Sevim hanımın vefat ettiğini öğrendim, sonra karakola götürüldüm. Kastım yoktur. Bilerek, isteyerek yapılmış bir şey değildir. Söz konusu içkiden ben de içtim. Daha fazlasını içtim. Üzgünüm pişmanım." dedi.

Tutuksuz sanık İbrahim Bozkurt da, kendisinden araç satın alan Ercan Padak'ın araçta arıza olduğunu söylemesi üzerine buluştuklarını ancak yolda polisin durduğunu söyleyerek, suçlamaları kabul etmedi.

Maktul Sevim Şenkaya'nın eşi olan Sefa Ahmet Şenkaya da, Ercan Padak'tan şikayetçi olduğunu, diğer iki sanıktan şikayetçi olmadığını söyleyerek "Ben de daha önce Salih'in getirdiği içkilerden içmiştim. Hepsi bandrollüydü." dedi.

Sevim Şenkaya'nın kızı Pınar Yıldırım da, olay zamanı evlerine gelen babasının çocukluk arkadaşı Salih Özgen ile annesinin 3'er bardak viski içtiklerini, onlara "sahteyse içmeyin" dediğini ve Salih Özgen'in ise "Bunlar yurtdışından geliyor sahte değil" dediğini belirtti.

Ertesi gün annesinin yanına iş yerine gittiğinde annesini yerde yatarken bulduğunu, annesinin akşamdan kalan içkiyi yanına alıp iş yerine götürdüğünü görünce ona kızdığını belirten müşteki Yıldırım, annesinin gece kustuğunu belirtti.

Müşteki Yıldırım, sabah saatlerinde annesinin kendisini balkona attığını dile getirerek, "Annem 'çok sıcak' dedi. Sonra içeri geçti, üşüdüğünü ve içkiden zehirlendiğini söyledi. 'Gözüme karartı geliyor' dedi. Ambulansı aradım. Hastaneye geldik. Aynı gün vefat etti. Salih'e 'annem içkiden öldü, sen de içtin niye ölmedin' dedim. 'bilmiyorum, ben yıllardır içiyorum' dedi." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Salih Özgen'in tahliyesine, diğer tutuklu sanık Ercan Padak'ın ise tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Sevim Şenkaya'nın alkol zehirlenmesi nedeniyle 12 Ekim 2020'de vefat ettiği belirtildi.

Sanık Salih Özgen'in bu alkolü sanık Ercan Padak'tan temin ettiğini, sanık Padak ile sanık İbrahim Bozkurt'un kendisine 5 şişe içki verdiğini, Padak'ın da ifadesinde içki sattığını kabul ettiği ancak kendi sattığı içki yüzünden maktulün öldüğünü kabul etmediği iddianamede belirtildi.

İddianamede, "Dosya kapsamı incelendiğinde sanıklar Ercan Padak ve İbrahim Bozkurt'un içeriğini bildikleri metil alkolden üretilen ve içen kişilere zarar verme ihtimali bulunan alkollü içki sattıkları, diğer sanık Salih Özgen'in bu içkiyi alıp maktulün içmesini sağladığı anlaşılmıştır." denildi.

Maktulün otopsi raporunda da, sanığın ölümünün metil alkol zehirlenmesi sonucu meydana geldiği ifade edilen iddianamede, sanıkların eyleminin "olası kast ile insan öldürme" suçunu oluşturduğu değerlendirilmesinde bulunuldu.

İddianamede, sanıklar Salih Özgen, Ercan Padak ve İbrahim Bozkurt hakkında "olası kast ile öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş