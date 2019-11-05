Sahte içkiciler, kimyasal maddeyi arıtmak için tesis kurmuş (2)

Sahte içkiciler, kimyasal maddeyi arıtmak için tesis kurmuş (2)

1 KİŞİ TUTUKLANDIİzmir'in Torbalı ilçesindeki bir depoda, sahte içki yapımını önlemek için etil alkole katılan 'denatonyum benzoat' adlı kimyasal maddeyi arıtmak amacıyla tesis kurduğu iddia edilen 2 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

05.11.2019 20:13 | Son Güncelleme: 05.11.2019 20:13
Sahte içkiciler, kimyasal maddeyi arıtmak için tesis kurmuş (2)

1 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir depoda, sahte içki yapımını önlemek için etil alkole katılan 'denatonyum benzoat' adlı kimyasal maddeyi arıtmak amacıyla tesis kurduğu iddia edilen 2 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E. tutuklanırken, N.N. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,


Kaynak: DHA
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