Sahte içkiciler, kimyasal maddeyi arıtmak için tesis kurmuş (2)
1 KİŞİ TUTUKLANDIİzmir'in Torbalı ilçesindeki bir depoda, sahte içki yapımını önlemek için etil alkole katılan 'denatonyum benzoat' adlı kimyasal maddeyi arıtmak amacıyla tesis kurduğu iddia edilen 2 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir depoda, sahte içki yapımını önlemek için etil alkole katılan 'denatonyum benzoat' adlı kimyasal maddeyi arıtmak amacıyla tesis kurduğu iddia edilen 2 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E. tutuklanırken, N.N. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,