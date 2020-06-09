Sahte içki yaparak piyasaya süren 3 kişi gözaltına alındı
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Sahte içki yaparak piyasaya süren 3 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da sahte içki üretimi yaparak piyasaya süren 3 kişi gözaltına alındı.

Sahte içki yaparak piyasaya süren 3 kişi gözaltına alındı
09.06.2020 15:56 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:33

Afyonkarahisar'da sahte içki üretimi yaparak piyasaya süren 3 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu kent merkezinde kaçak ve sahte içki üretimi yaparak piyasaya sattıkları değerlendirilen 3 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli şahıs yakalanırken, şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 143 adet çeşitli marka ve türlerde alkollü içecek ve 71 adet alkol yapımında kullanılan kit, ele geçirildi. Yakalan 3 şüpheli şahsa adli işlem yapıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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