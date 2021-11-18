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Sahte içki yapan şüpheli adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sahte içki yapan şüpheli adliyeye sevk edildi

Afyonkarahisar'da yaptığı sahte içki yüzünden 3 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan şüpheli şahıs, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar'da yaptığı sahte içki yüzünden 3 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan şüpheli şahıs, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde etil alkolden sahte içki yapan şahıstan içki alan Ercan Üstündağ (29), Muharrem Sınık (51) ve Basri Çamlı (64) zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Üç kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de tedavi gördüğü sahte içkiyi yapan şüpheli M.G. isimli şahsın da kendi yaptığı sahte içkiyi kullanarak zehirlendiği ve görme kaybı şikayetiyle özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenilmişti. Tedavisinin ardından Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınana M.G. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR

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