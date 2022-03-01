Sahte içki üreten şüpheli yakalandı
AA, Mustafa Kurt - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda, sahte içki üreten şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda, sahte içki üreten şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve Mahmutlar Jandarma Karakolu ekipleri, ilçede sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen Kargıcak Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda 853 litre sahte içki, 22 litre etil alkol ve alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Sahte içki üretimi yaptığı belirlenen K.K. (55) gözaltına alındı.