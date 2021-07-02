SAHTE İÇKİ TEDAVİSİ GÖREN, GÖRME KAYBI, ZEKA GERİLİĞİ YAŞIYOR, SİNİR SİSTEMİ ZARAR GÖRÜYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SAHTE İÇKİ TEDAVİSİ GÖREN, GÖRME KAYBI, ZEKA GERİLİĞİ YAŞIYOR, SİNİR SİSTEMİ ZARAR GÖRÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 7 kişinin öldüğü, sahte içkiden zehirlenen 7'si entübe, 14 kişinin tedavisinin sürdüğü Çorlu Devlet Hastanesi'nin Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, sahte içkinin vücutta kalıcı hasarlar bıraktığını söyledi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 7 kişinin öldüğü, sahte içkiden zehirlenen 7'si entübe, 14 kişinin tedavisinin sürdüğü Çorlu Devlet Hastanesi'nin Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, sahte içkinin vücutta kalıcı hasarlar bıraktığını söyledi. Sahte içkinin alınan miktarına göre ölüme kadar götürdüğünü belirten Doğan, Sahte içki vücutta kalıca hasarlar bırakabilir. Tedavi ederek gönderdiklerimizde görme kaybı, sinir sisteminde ciddi hasarlar, zeka düzeyinde gerilemeler, alınan alkolün miktarına bağlı olarak akciğer ve böbrek yetmezliği görülme ihtimali bulunuyor dedi.

Çorlu'da, geçen hafta perşembe gününden itibaren satın aldıkları sahte içkiden içen 28 kişi zehirlendi. Bu kişilerden Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam, Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Nurcihan Engin ile Turan Vardı yaşamını yitirdi. 7 kişi tedavilerinin ardından taburcu olurken, 7'si entübe 14 kişinin tedavisi ise Çorlu Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, hastanede tedavi gören hastalardan 7'sinin solunum makinesi desteğine ihtiyaç duyduğunu ve durumlarının daha ağır seyrettiğini söyledi.

'ÖLENLER KISA SÜREDE ÇOK ALKOL TÜKETMİŞ'

Başhekim Doç. Dr. Mustafa Doğan, sahte içkinin alınan miktarına göre ölüme kadar götürdüğünü belirterek, Sahte içki bilinçsel düzeyde, algı düzeyinde, zeka düzeyinde gerilemeler, kayıplar gerçekleşebilmekte. Alınan alkolün miktarına bağlı olarak akut karaciğer yetmezliğine bağlı olarak kişiler hayatını kaybedebilmekte. Yine böbrek fonksiyonları olumsuz etkilenebilmekte. Bizim hastalarımızda ölenlerin kısa sürede çok fazla alkol tükettiklerine belirledik. Hepsinde de metil alkol vardı. Sahte içki vücutta kalıca hasarlar bırakabilir. Tedavi ederek gönderdiklerimizde görme kaybı, sinir sisteminde ciddi hasarlar, zeka düzeyinde gerilemeler, alınan alkolün miktarına bağlı olarak akciğer ve böbrek yetmezliği görülme ihtimali bulunuyor. Bu kişilerin çok daha dikkatli olmaları gerekir dedi.

'TEDAVİSİ OLDUKÇA ZOR'

Metil alkol tedavisinin oldukça zor bir süreç olduğunun altına çizen Doğan, Öncelikle metil alkolün varlığı ispatlanıyor. Sonrasında bu hastalara serum ve ilaç tedavileri uygulanmakta. Ayrıca ihtiyaç duyan hastalarımıza diyaliz tedavisi uygulamaktayız. Solunum yetersizliği yaşayan hastalar solunum makinesine bağlanmakta. Kalp desteği gereken ilaçlar kalp atımını ve nabzı güçlendirmek için ilaç tedavileri uygulamaktayız. Sıvı kaybına bağlı olarak bol miktarda sıvı desteği uygulanmakta. ve hastaların alkol düzeyleri 2 saat aralıklarla ölçülmekte. Diğer tetkikler yapılmakta. Tetkik sonuçlarına göre de tedavimiz şekillenmekte. Oldukça meşakkatli bir tedavi süreci var diye konuştu.

'2 KİŞİ DE GÖRME KAYBI VAR'

Hastaları arasında 2 kişinin görme kaybı yaşadığını söyleyen Doğan, Görme kaybı gerçekleşen 2 hastamız var. Maalesef bunların bir tanesinde görme kaybı çok ileri boyutta. Sahte içkiden çok genç olanlar da var, 30 yaş altında hastalarımız olabildiği gibi 70 yaş üzerinde de hastalarımız var. Ortalama 40-50 arası diyebiliriz. Biz hastanemize başvuran 28 hasta için yoğun bir çalışma gerçekleştirdik, 3 yoğun bakım ünitemizde 75 sağlık personeli ve 5 doktor arkadaşımızla biz bu hastalara hizmet veriyoruz dedi.

SAHTE İÇKİ TEDAVİSİ GÖREN, GÖRME KAYBI, ZEKA GERİLİĞİ YAŞIYOR, SİNİR SİSTEMİ ZARAR GÖRÜYOR
SAHTE İÇKİ TEDAVİSİ GÖREN, GÖRME KAYBI, ZEKA GERİLİĞİ YAŞIYOR, SİNİR SİSTEMİ ZARAR GÖRÜYOR
SAHTE İÇKİ TEDAVİSİ GÖREN, GÖRME KAYBI, ZEKA GERİLİĞİ YAŞIYOR, SİNİR SİSTEMİ ZARAR GÖRÜYOR
SAHTE İÇKİ TEDAVİSİ GÖREN, GÖRME KAYBI, ZEKA GERİLİĞİ YAŞIYOR, SİNİR SİSTEMİ ZARAR GÖRÜYOR
SAHTE İÇKİ TEDAVİSİ GÖREN, GÖRME KAYBI, ZEKA GERİLİĞİ YAŞIYOR, SİNİR SİSTEMİ ZARAR GÖRÜYOR
SAHTE İÇKİ TEDAVİSİ GÖREN, GÖRME KAYBI, ZEKA GERİLİĞİ YAŞIYOR, SİNİR SİSTEMİ ZARAR GÖRÜYOR
SAHTE İÇKİ TEDAVİSİ GÖREN, GÖRME KAYBI, ZEKA GERİLİĞİ YAŞIYOR, SİNİR SİSTEMİ ZARAR GÖRÜYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Lütfü Türkkan Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Taner Ölmez Şevval Şahin Şeyma Subaşı İbrahim Selim
Spor Metin Oktay Diego Costa Şenol Güneş Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SAHTE İÇKİ TEDAVİSİ GÖREN, GÖRME KAYBI, ZEKA GERİLİĞİ YAŞIYOR, SİNİR SİSTEMİ ZARAR GÖRÜYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 12:08:20. #1.14#

title