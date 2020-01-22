Sahte içki operasyonunda yakalanan şahıs serbest bırakıldı
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Sahte içki operasyonunda yakalanan şahıs serbest bırakıldı

Ataşehir'de düzenlenen operasyonda, sahte içki üreterek piyasaya sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:02
Sahte içki operasyonunda yakalanan şahıs serbest bırakıldı

'de düzenlenen operasyonda, sahte içki üreterek piyasaya sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ataşehir İlçe ekipleri, bir adreste sahte içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, şüpheli Tahir P'yi (51) yakaladı.

Adreste yapılan aramada 577 şişe sıvı madde, anason, etil alkol ve 10 paket ekmek ve şarap yapımında kullanılan maya ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sahte içki operasyonunda yakalanan şahıs serbest bırakıldı
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