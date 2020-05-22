Sahte içki operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı
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Sahte içki operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

22.05.2020 17:29 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:35

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başiskele ilçesinde bir evde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda üretimleri tamamlanmış 120 kilogram şarap, 40 kilogram viski, 60 kilogram saf alkol, 3 damıtma kazanı ve 3 kaynatma kazanı ele geçirildi.

Şüpheli H.Ö. gözaltına alındı.

Ele geçirilen ürünler, Kocaeli Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi, zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Sahte içki operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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