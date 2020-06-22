Sahte içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Sahte içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İzmir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

22.06.2020 21:56 | Son Güncelleme: 22.06.2020 22:26

İzmir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Bornova, ilçesinde sahte içki imalathanelerine yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerce belirlenen 3 ayrı adreste ve bir araçta yapılan aramada, 295 şişe sahte içki, 2 bin 274 litre sahte etil alkol, pet şişelerde 30 litre sahte votkanın yanı sıra çok sayıda şişe, kapak ve etiket ele geçirildi.

Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sahte içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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