Sahte içki operasyonu kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı
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Sahte içki operasyonu kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli'nde eş zamanlı düzenlenen sahte içki operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

25.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:15
Sahte içki operasyonu kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı

'nde eş zamanlı düzenlenen sahte içki operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbari çalışma sonucu 8 adreste kaçak içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 377 litre sahte içki, 264 litre kaçak içki, 4 litre içki kiti, 2 bin kapüşon, 400 metal şişe kapağı, 9 mantar, 64 paket kaçak sigara ve sahte içki yapımında kullanılan düzenekler ele geçirdi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sahte içki operasyonu kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı
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