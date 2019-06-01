Sahte içki operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde otelin deposunda 250 litre sahte içki bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'ndeki otelde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, otele düzenledikleri operasyonda depodaki bidonlar ve şişelerde 250 litre sahte içki, alkol yapımında kullanılan iki litre kimyasal, bin 200 sahte TAPDK bandrolü, 600 şişe kapağı ve çok sayıda boş şişe ele geçirdi.

Gözaltına alınan otel müdürü T.İ, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA