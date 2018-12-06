Sahte İçki Operasyonu

Antalya'da 454 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşını fırsat bilerek ürettikleri sahte içkileri eğlence mekanlarında piyasaya sürmeye çalışan şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Serik ilçesinde bir villa kiralayan Y.K'nin burada ürettiği sahte içkileri piyasaya sürmek için hazırlık yaptığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Villada yapılan aramada, 454 şişe sahte içki, 450 boş içki şişesi, 2 bin 265 sahte bandrol, çeşitli markalara ait 280 içki şişesi kapağı, 2 bin 830 kapak etiketi, 3 bin 895 şişe etiketi, 30 litre sahte rakı ve viski, 30 litre alkol, bin 300 içki şişesi kapşonu ve 18 boş bidon ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Y.K'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.