Sahte içki nedir, nasıl anlaşılır? Sahte alkol zehirlenmesi belirtileri, sahte içki cezası nedir?
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Sahte içki nedir, nasıl anlaşılır? Sahte alkol zehirlenmesi belirtileri, sahte içki cezası nedir?

13.10.2020 11:06 | Son Güncelleme: 13.10.2020 11:58
Sahte içki nedir, nasıl anlaşılır? Sahte alkol zehirlenmesi belirtileri, sahte içki cezası nedir?

Sahte içki nedeniyle yaşamını yitiren binlerce kişi buluyor. Merdiven altı üretimlerle elde edilen sahte alkol kullanımı sonrası vücutta bir takım değişiklikler meydana gelir. Sahte işki nasıl anlaşılır?

Türkiye'de içki fiyatlarındaki artışların ardından bandrolsüz sahte içki üretimi de yükselişe geçti. Sahte içkiler nedeniyle de birçok kişi yaşamını yitirdi. Etil alkol yerine metil yani metanol alkol kullanılarak sahte içki elde ediliyor. İşte, sahte içki hakkında detaylar...

SAHTE İÇKİ NEDİR?

Tahıllardan elde edilen şeker moleküllerinin alkole dönüştürülmesiyle oluşan etil alkol, içkilerde var olan alkoldür. Diğer adı etanol alkoldür. Söz konusu etil alkol de fazla kullanılması durumunda zararlıdır, o nedenle belli dozlarda kullanılması gerekir.

"Sahte alkol" ise metanol yani metil alkolün, etil alkol yerine kullanılmasından oluşur. Metil alkol, odun talaşının damıtılması ile elde edilir. Endüstride boya inceltici, antifriz, cam temizleyici gibi maddelerin yapımında kullanılır ve bu nedenle gıda maddelerinde kullanılması sakıncalıdır.

SAHTE İÇKİ NASIL ANLAŞILIR?

1- Sahte içki renginden ya da kokusundan değil etiket bilgilerinden anlaşılır.

2 - İçki şişesinin üzerinde bakanlık onaylı kayıt numarası olup olmadığı kontrol edilir.

3 - Ambalaj üzerinde TAPDK bandrolü aranır.

4 - İçkilerin orijinal ambalajında olup olmadığına dikkat edilir.

5 - Tüketim öncesi içkinin göz önünde açılması sağlanır.

SAHTE ALKOL ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

Oldukça tehlikeli olan metil alkol kullanımında; kalp ve kas zayıflaması, kramp, titreme nöbeti, görme zayıflıkları, körlük ve görme sinirlerinde iltihaplanmalar oluşmaktadır. Sahte içki zehirlenmesi sırasında da şüpheye neden olarak belitiler; görme bozuklukları, karın ağrısı, bulantı-kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, nöbetler, geniş anyon açıklı metabolik asidoz.

SAHTE İÇKİ CEZASI NE KADAR?

Ambalajlarında bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan ya da taklit veya yanıltıcı bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretleri taşıyan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkileri;

a) Ticari amaçla üreten, bulunduran veya nakleden,

b) Satışa arz eden veya satan,

c) Bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın alan kişi üç yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

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Haber Yorumları (2)
GÖRKEM: inanmıyorum ya hala biliçsizce içiliyor
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YASİN: kardeş bırakın bunları :D
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500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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