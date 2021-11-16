Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi - Haberler
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Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan bir kişinin sahte alkol kullanması sonucu evinde ölü olarak bulunmasının ardından ilçede 2 kişinin daha sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan bir kişinin sahte alkol kullanması sonucu evinde ölü olarak bulunmasının ardından ilçede 2 kişinin daha sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kendisinden son 2 gündür haber alınamayan Ercan Üstündağ (29) isimli şahıs için harekete geçen polis ekipleri Şıhlar Mahallesi Kardöven sokaktaki evine giderek arama yapmak istedi. Kapının açılmaması üzerine şahsın babasının yardımı ile kapıyı açan polis ekipleri Ercan Üstündağ'ın yerde yüz üstü yatar vaziyette bulunan cansız bedeniyle karşılaştı. Ercan Üstündağ'ın sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edilirken ilçede dün de Muharrem Sınık (51) ve Basri Çamlı (64) isimli şahıslarında sahte alkol kullanarak hayatını kaybettiği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

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