'Sahte içki kalıcı hasarlar bırakıp, öldürüyor'

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'da, 12 kişinin yaşamını yitirdiği sahte içkiden zehirlenenlerin tedavi edildiği Çorlu Devlet Hastanesi'nin Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, yılbaşı öncesi uyarıda bulunarak, "Sahte alkol kullanımı görme bozukluğu, kalıcı görme fonksiyonlarında kayıp, böbrek, karaciğer ve bilinçsel fonksiyonlarda bozulma ile şuur kaybına sebebiyet verebiliyor" dedi.

Çorlu ilçesinde, 24 Haziran'dan itibaren, satın aldıkları sahte içkiden içen 32 kişi zehirlendi. Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam ile Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Turan Vardı, Remzi Zabınoğlu, Nurcihan Engin ile eşi Levent Engin, Hasan Nişancı, Vedat Bektaş ile Ahmet Ataman yaşamını yitirdi, 19 kişi de tedavileri tamamlanıp taburcu edildi; 1 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Haziran ve temmuz aylarında Çorlu'da sahte içkiden hastaneye 32 kişinin geldiğini ve 12'sinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Doç. Dr. Doğan, "Sahte alkol kullanımında öncelikle şunu söyleyeyim; biz antidot tedavisi ve diyaliz tedavisiyle kanda sahte alkolün bırakmış olduğu etkileri azaltabilmekteyiz ve kandan sahte alkolü temizlemekteyiz. En korkunç etkisi tabi ki hayat kaybı. Biz 12 vatandaşımızı sahte alkol kullanımına kurban verdik. Bunun dışında kalıcı görme kaybına sebebiyet vermektedir. Karaciğer hasarı yapıp karaciğer fonksiyonlarında kalıcı bozukluğa, kalıcı karaciğer yetmezliğine neden olmaktadır. Hastalarımızın bir kısmı diyalize bağlı hale gelebilmektedir. Maalesef, hastalarımızın önemli bir kısmını kaybettik. Erken başvurmuş olanlarda da uygulamış olduğumuz antidot ve diğer diyaliz tedavisiyle başarılı sonuçlar elde ettik, sağlıklarına kavuştular. Normal bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Yalnız bir hastamız hala hastanemizde, maalesef alkolün bıraktığı kalıcı beyin hasarı nedeniyle yatağa bağımlı halde tedavisine devam edilmekte. Hayat kaybına sebebiyet verir, insanı ölüme götürebilir. Yaklaşan yılbaşı nedeniyle bir kez daha tüm vatandaşlarımızı uyarıyorum. Aldığımız alkolün menşesine dikkat edelim, sahte alkol kullanımından uzak duralım" diye konuştu.