Sahte içki İnegöl'e sıçradı
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Sahte içki İnegöl'e sıçradı

18.12.2020 11:57 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:01
Sahte içki İnegöl'e sıçradı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi sahte içki yüzünden hastanelik oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi sahte içki yüzünden hastanelik oldu.

Konurlar Mahallesinde ikamet eden 56 yaşındaki Kenan Ç, henüz nereden aldığı belli olmayan kaçak içkiyi alıp evine gitti. Evinde aldığı içkiyi içmeye başlayan şahıs, bir süre sonra gözlerinin kararması neticesinde ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan tedavinin ardından hayati tehlikesi olan Kenan Ç. yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Olayın ardından jandarma ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı. Şahsın evinde inceleme yapan ekipler, pet şişe içerisinde bulunan sahte içkiye el koydu. Sahte içki incelenmek üzere ekipler tarafından İnegöl İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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