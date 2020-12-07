Son dakika haber! İzmir'de sahte alkol faciası; kardeş öldü, ağabeyinin sağlık durumu kritik
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Son dakika haber! İzmir'de sahte alkol faciası; kardeş öldü, ağabeyinin sağlık durumu kritik

07.12.2020 07:45 | Son Güncelleme: 07.12.2020 08:47
Son dakika haber! İzmir'de sahte alkol faciası; kardeş öldü, ağabeyinin sağlık durumu kritik

Bir son dakika haberine göre İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, sahte alkol içtikten sonra fenalaştığı öne sürülen Ali Ala (50) hayatını kaybederken, ağabeyi Yüksel Ala'nın (59) sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, sahte alkol içtikten sonra fenalaştığı öne sürülen Ali Ala (50) hayatını kaybederken, ağabeyi Yüksel Ala'nın (59) sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olay, ilçeye bağlı General Kazım Özalp Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, annelerinin evinde yaşayan Ali Ala ve ağabeyi Yüksel Ala, sahte alkol içtikten bir süre sonra fenalaşarak, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan  Ali Ala, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yüksel Ala'nın ise tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Ali Ala'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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