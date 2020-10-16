Genç kadın sahte içkiden hayatını kaybetti
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Genç kadın sahte içkiden hayatını kaybetti

16.10.2020 16:11 | Son Güncelleme: 16.10.2020 16:39

Genç kadın sahte içkiden hayatını kaybetti Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 24 yaşındaki kadın, iddiaya göre alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.

Genç kadın sahte içkiden hayatını kaybetti

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 24 yaşındaki kadın, iddiaya göre alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.

Lüleburgaz'da geçtiğimiz hafta kaçak yollarla piyasaya giren sahte içkiler nedeniyle 3 kişi zehirlenerek, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı. İddiaya göre sahte içkiden zehirlenen 24 yaşındaki Derya Altan hayatını kaybetti. Altan'ın cenazesi bugün öğlen saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından Lüleburgaz ilçesine bağlı Müsellim köyünde defnedildi.

Genç kadın sahte içkiden hayatını kaybetti
Genç kadın sahte içkiden hayatını kaybetti
Genç kadın sahte içkiden hayatını kaybetti
Genç kadın sahte içkiden hayatını kaybetti
Genç kadın sahte içkiden hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BUĞRA KAYA

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