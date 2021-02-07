SAHTE İÇKİ DAVASINDA SANIK İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

KADIKÖY'de Özbekistan uyruklu Sandjar Tagaev'e (27) sahte içki satarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla "Bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ve ilaç ticareti" ve "Olası kastla ölüme neden olma" suçlarından hakkında 21 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tekel bayii sahibi Murat...

KADIKÖY'de Özbekistan uyruklu Sandjar Tagaev'e (27) sahte içki satarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla "Bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ve ilaç ticareti" ve "Olası kastla ölüme neden olma" suçlarından hakkında 21 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tekel bayii sahibi Murat Onur Yüksekler (50) ilk kez hakim karşısına çıktı. "Kaçak içki satmadım" diyen tutuklu sanık Yüksekler, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirtti.

"KAÇAK İÇKİ SATMADIM"

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, 4 aydır tutuklu bulunan sanık Murat Onur Yüksekler, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı. Duruşmada Tagaev'in ev arkadaşları German Pavlıov ve Parahat Artklyyev de "tanık" sıfatıyla katıldı. Sanığın avukatı Mustafa Güçlüer de duruşmada hazır bulundu. Sanık Murat Onur Yüksekler savunmasında "Ben ölen şahsa kaçak içki satmadım, bu nedenle üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ölen şahsı dükkanıma gelip gitmesinden dolayı tanıyorum, müşterimdi. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

TANIKLAR DİNLENDİ

Tanık German Pavlıov, ifadesinde sanık Yüksekler'i tekel bayide çalışırken gördüğünü fakat tanımadığını ve sahte alkol satıp satmadığını bilmediğini söyledi. Maktulün sık sık alkol tükettiğini de vurgulayan Pavlıov olay günü maktulün içki içtiğini görmediğini ve olaydan 4-5 ay kadar önce de maktulle arasının bozuk olduğu için çok fazla konuşmadığını aktardı. Tanık Parahat Artklyyev ise ifadesinde maktulün oturduğu eve olay günü taşındığını Tagaev'i önceden tanımadığını belirtti. Olay günü Sandjar Tagaev'in kendisinden saat 17.00 gibi su istediğini ve su verdiğini anlatan tanık Parahat Artklyyev, saat 19.00 gibi akşam yemeğine çağırmak için maktulün odasına girdiğini ve onu hareketsiz bulunca diğer ev arkadaşı Pavlıov arayıp haber vermesinin ardından polis ve ambulansı çağırdığını söyledi.

MAKTULÜN ÖLÜMÜNE SEBEBİYET VEREN MADDE AYNI DEĞİLSöz alan sanık avukatı Güçlüer, "Müvekkilimin üzerine atılı suçu işlemediği sabittir. İşyerinden ele geçirilen ve temizlik amacıyla kullanılan maddeyle, maktulün ölümüne sebebiyet veren maddenin aynı olmadığı düzenlenen Adli Tıp raporuyla sabittir. Bu nedenle müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum" dedi. Sanığın kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre sanık Murat Onur Yüksekler'in Fikirtepe'de Tekel Bayi işlettiği belirtildi. Özbekistan uyruklu maktul Sandjar Tagaev sık sık alkol tükettiğini ve 4 Ekim 2020'de evinin yakınında bulunan Yükseklerin işletmecisi olduğu tekel bayiden alkol satın aldıktan kısa bir süre sonra evinde ölü bulunduğu aktarıldı. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için maktulün cesedinin Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'ne gönderildiği ve bu dairede düzenlenen otopsi raporuna göre Tagaev'in metil alkol zehirlenmesi sonucu öldüğü iddianamede anlatıldı. Aynı günlerde başka kişilerin de sanık Yüksekler'e ait iş yerinden içki satın aldıktan sonra öldüğü belirtildi. İçki tüketip ölenlerin çoğalması üzerine mahkemeden çıkarılan arama kararı sonrasında Yüksekler'e ait iş yerinde arama yapıldığı ve kaçakçılığa konu edilen ve soruşturması ayrı yürütülen içkilerin yanı sıra bir bidon içerisinde menşei belirsiz kaçak içki olabileceği değerlendirilen materyallerin ele geçirildiği iddianamede kaydedildi. Arama sonucu ele geçirilen materyaller üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü'nce muayene ve analiz raporuna göre insan sağlığı ve hayatı bakımından tehlike oluşturabilecek tür ve miktarda alkol içerdiğinin belirlendiği ve bu materyallerin maktulün otopsisinde elde edilen sıvı materyal ile aynı olup olmadığı anlaşılması için Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi'nden rapor istendi. Sanık Murat Yüksekler'in insan sağlığı ve hayatı bakımından tehlike yaratabilecek şekilde içki satmak suretiyle bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti yapma suçunu işlediği, bunun yanı sıra bu türden bir içkiyi sattığında satın alan kişilerin tüketmesi halinde ölebileceklerini öngörmesine rağmen Sandjar Tagaev'e satmaktan çekinmeyerek olası kastla maktulün ölümüne yol açtığı belirtildi. İddianamede sanık Murat Yüksekler'in "Olası kastla ölüme neden olma" suçundan 20 yıldan 25 yıla, "Bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ve ilaç ticareti" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapsiyle bin 500 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı