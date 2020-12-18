SAHTE HOCAYA TAHLİYE

İstanbul, (DHA Esenler'de kendisini hoca olarak tanıttığı kadınları evliliklerini kurtarma vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Burhan Dalğali'nin tahliyesine karar verildi.

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Burhan Dalğali, müşteki Ebubekir B. ve sanık avukatı katıldı. Sanık Burhan Dalğali savunmasında, kendisine kumpas kurulduğunu iddia ederek "Bana şantajda bulundular. 300 bin lira para istediler. Hem ailemin, hem milletin gözünde irtibatımı düşürdüler. Bu adamın yüzünü gördüğümde içim yanıyor. Ben 3 bin 200 lira almadım" dedi. Müşteki Ebubekir B. ise söz alarak "İftiradır, yalan söylüyor" dedi. Duruşma savcısı sanığın tutukluluğunun devamını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Burhan Dalğali'nin tahliyesine karar verdi. Duruşma, müşteki ve tanığın dinlenmesi için ertelendi.

BAŞKA BİR DAVADA TUTUKLUYMUŞ

Öte yandan sanık Burhan Dalğali'nin, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı başka bir dava nedeniyle de tutuklu olduğu öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEME GELMİŞTİBir kadının çıplak vücuduna yazılar yazdığı iddia edilen Burhan Dalğali kadına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle sosyal medyada gündeme gelmişti. Söz konusu görüntülerle ilgili hakkında suç duyurusunda bulunulmadığı öğrenilen Burhan Dalğali dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen Burhan Dalğali çıkarıldığı adli makamlarca "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklanmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Burhan Dalğali hakkında "Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" ve "Tekke ve Zaviyelerle Türbeleri Seddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından 2 yıldan 7 yıl 3 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı