Sahte hesap açıp, devlet büyüklerine hakaret eden savcının yargılanmasına başlandı
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Sahte hesap açıp, devlet büyüklerine hakaret eden savcının yargılanmasına başlandı

ANTALYA Cumhuriyet Savcısı E.H.'nin, devlet büyüklerine sosyal medyada açtığı sahte hesap üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanmasına başlandı.

Sahte hesap açıp, devlet büyüklerine hakaret eden savcının yargılanmasına başlandı
11.07.2020 11:13 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:13

ANTALYA Cumhuriyet Savcısı E.H.'nin, devlet büyüklerine sosyal medyada açtığı sahte hesap üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanmasına başlandı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinde açtığı 'kafir profesör_@kafir_prof' isimli sahte hesapla, dini değerler ve devlet büyüklerini aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı öne sürülen Antalya Cumhuriyet Savcısı E.H. hakkında açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Duruşmada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından savcı E.H. hakkında 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamalarıyla ilgili hazırlanan iddianamenin kabulüne ilişkin karar okundu.Cumhuriyet Savcısı'nın iddianamesinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde Milli Emlak Daire Başkanı olarak görev yapan Oğuzhan Sürmeli'nin, Twitter'dan kendisini rüşvet almakla suçlayan 'kafir profesör_@kafir_prof' adlı hesap sahibinden şikayetçi olmasının ardından yargı sürecinin başladığına dikkat çekildi. İddianamede, "Soruşturma kapsamında Antalya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından şüpheli E.H.'nin cep telefonu ile Antalya Adliyesi'nde görevi kapsamında kullandığı dizüstü bilgisayar üzerinde inceleme başlatılmıştır. İnceleme sonucunda hazırlanan raporda, 'kafir profesör_@kafir_prof' adlı hesabın şüpheli E.H., tarafından kullanıldığı noktasında bir tereddüt yoktur. 3 ay süre ile görevinden uzaklaştırılan E.H.'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 27. Dönem İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile Milli Emlak Daire Başkanı Oğuzhan Sürmeli'ye yaptığı paylaşımlar nedeniyle, 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarından cezalandırılması, ayrıca sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlarından cezalandırılmasını talep olunur" denildi.Cumhuriyet Savcısı iddianamenin detayında, E.H.'nin yaptığı paylaşımlara da geniş yer verdi. E.H.'nin paylaşımlarında, Allah'ı, İslam dinini, İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed'i ve İslam dinince kutsal sayılan Kuran-ı Kerim'i ve Kabe'yi alenen aşağılamak suretiyle halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçunu zincirleme şeklinde işlediği ve bu eyleminin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu kanaatine varıldığına vurgu yapıldı.İddianamede savunmasına da yer verilen E.H, 'kafir profesör_@kafir_prof' adlı hesabın kendisine ait olduğunu, müşteki Oğuzhan Sürmeli'yi tanımadığını, ona yönelik paylaşımları kendisinin yapmadığını, ancak 'kafir profesör_@kafir_prof' adlı hesaptan bu paylaşımların yapıldığını görünce hemen sildiğini, Süleyman Soylu ile ilgili paylaşımları yaptığını hatırlamadığını, diğer tüm paylaşımları kendisinin yaptığını kabul ettiğini belirtti.Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya sanık E.H. katılmazken, şikayetçi Oğuzhan Sürmeli ile Sürmeli'nin ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun avukatı Aziz Çetin salonda hazır bulundu.Duruşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 27. Dönem İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın avukatları vasıtasıyla yaptıkları davaya katılma taleplerine yönelik dilekçeler de mahkemece kabul edildi.Duruşmada müşteki Oğuzhan Sürmeli'nin soruşturma aşamasında verdiği ifade okundu. Sürmeli, sanık E.H.'den şikayetçi olduğunu belirterek, "Hakkımda asılsız ve mesnetsiz ithamlarda bulunulmuştur. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.


Kaynak: DHA

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