Sahte hasta nakil aracıyla uyuşturucu sevkiyatı: 23 kilo esrar ele geçirildi

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da polisin şüphelenerek durduğu üzerinde 'Diyaliz Merkezi Hasta Nakil Aracı' yazan minibüste, 23 kilo 200 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent meydana gelebilecek her türlü uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ekipler, Bingöl yolu polis uygulama noktasında üzerinde 'Diyaliz Merkezi Hasta Nakil Aracı' ibaresi bulunan ancak görünüş itibariyle şüpheli görülen bir minibüsü durdurdu. Araç içerisinde dedektör köpek Nina ve narkotik birimleri tarafından arama yapıldı. Yapılan aramada araç içerisindeki bir valizde 49 parça halinde toplam 23 kilo 660 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak araçta bulunan E.B. ve N.B., 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa