Sahte hakimi, avukat yakalattı

15.10.2019 10:46

GAZİANTEP'te kendisini, ' Yargıtay hakimi' olarak tanıtıp, avukatlardan yetki belgesi toplayarak dolandırıcılık yapan su tesisatçısı Menderes Bozkır, bir avukatın dikkati sayesinde yakalandı. Hakkında aynı suçtan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bozkır, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Menderes Bozkır, kendisini Yargıtay 4'üncü Ağır Ceza Dairesi Başkanı Hakim E.Ö. olarak tanıtıp, temyiz edilen bir dosyada kararı bozma vaadiyle Gazinatep'te çalışan avukat Y.S.'den İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat adına yetki belgesi aldı.

Kaynak: DHA