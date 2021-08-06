Sahte güneş gözlükleri hastalıklara neden oluyor

Sahte güneş gözlükleri hastalıklara neden oluyor Havaların ısınmasıyla birlikte yaz aylarının vazgeçilmezi güneş gözlükleri vitrin ve tezgahlardaki yerini aldı.

Sahte güneş gözlükleri hastalıklara neden oluyor

BATMAN - Havaların ısınmasıyla birlikte yaz aylarının vazgeçilmezi güneş gözlükleri vitrin ve tezgahlardaki yerini aldı. Uzmanlar sahte güneş gözlükleri konusunda uyarılarda bulundu. Yanlış güneş gözlüklerinin gözlerde ciddi hastalıklara neden olabileceği belirtildi.

Yaz mevsimi ile birlikte vatandaşların güneş gözlüğü kullanımı da artmaya başladı. Gözü güneş ışınlarının zararlı etkilerinden koruması için tercih edilen güneş gözlükleri, yanlış kullanım sonucu ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Güneş gözlüğü alırken ultraviyole ışınları kesen ve özellikle polarize yansımayı kıran gözlüklerin tercih edilmesini söyleyen Optisyen Erhan Orhan "Zaten biliyorsunuz bu sene bölgemizin havalarının daha çok sıcak olduğundan dolayı güneş direk göze zarar ettiğinden vatandaşlarımızın daha dikkatli olması gerekiyor. Her yerden gözlük alınmaması gerekiyor. Sağlık bakanlığının onay verdiği optisyenlik müessesinden sadece orijinal gözlük alınması gerekiyor. Şimdi piyasada biliyorsunuz işportada ucuz 5 ile 10 liralık gözlük de var. Bunları almamamız gerekiyor. Yani kalkıp ucuza mal edip gözümüzden olabiliriz ondan dolayı buna çok dikkat edelim. Güneş gözlüğü aldığımız da ultraviyole ışınları kesen ve özellikle polarize yansımayı kıran gözlükleri tercih edelim, dikkat etmek gerekiyor bu konuda. İnternet satışlarını önermiyoruz. Çünkü görmeden alındığı zaman göze hem zarar verebiliyor hem sahte ürün gelebiliyor. Bilmediğiniz ürünü alabiliyorsunuz o yüzden internet satışlarını biz uygun görmüyoruz. Hem sağlık olarak hem de maddi manevi olarak dikkat etmek gerekiyor bunlara. Bize danışıp gözlük almaları, hastalarımıza ve vatandaşlarımıza daha faydalı olacağına inanıyorum" dedi.

Havaların çok sıcak olduğunu söyleyen vatandaş Sevda Orhan ise "Gerçekten hava çok sıcak. Bu yıl gerçekten aşırı sıcak geçen senelere göre. Gördüğünüz gibi güneş gözlüğü takıyorum, buzlu suyum her zaman yanımda. Bu şekilde sıcaktan korunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş