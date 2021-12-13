Sahte faturalarla devleti 750 milyon lira zarara uğratan suç örgütüne operasyon

İSTANBUL (AA) - Belirli ülkelere yapılan ihracatlar sırasında fatura bedelini yüksek göstererek, aldıkları vergi iadesiyle devleti 750 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, evraklarda yüksek bedelde ihracat yapmış gibi göstererek, usulsüzce vergi iadesi alıp haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İhbar üzerine başlatılan incelemede, E.Ç. koordinesinde hareket eden şüphelilerin, ihracat yapılan ülkelerdeki yabancı uyruklu gümrük memurlarını da dahil ederek bir şebeke kurduğu, Türkiye'den gönderilen bir parti ihracat malzemesi için birçok farklı firma üzerinden birden fazla fatura düzenlendiği belirlendi.

Tekstil sektöründe faaliyet yürüten şüpheli firmaların, ihraç edilmeyen ancak edilmiş gibi gösterilen mallarla ilgili düzenledikleri sahte faturalarla devletten vergi iadesi aldıkları, bu yolla devleti toplamda yaklaşık 750 milyon lira zarara uğrattıkları ortaya çıktı.

Müfettiş incelemeleri ve bilirkişi raporlarının ardından belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçen polis, yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şebeke kapsamında 51 zanlı ve 29 firmanın yasa dışı faaliyetler yürüttüğünü tespit etti.

İstanbul merkez olmak üzere Hatay, Yalova, Kırklareli, Adıyaman, Gaziantep, Bilecik ve İzmir'de 51 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 kişi yakalanırken, gözaltına alınanlar arasında OHAL kapsamında çıkarılan 675 sayılı KHK ile ihraç edilen ancak daha sonra devlet memurluğuna iade edilen eski emniyet müdürü M.Y. ile emekli gümrük memuru E.Ş'nin de olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlıların sorguları sürerken, kalan 23 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri

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