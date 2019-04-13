Sahte Evrak Düzenleyen 2 Kişiye Gözaltı
GAZİANTEP'te polisin, sahte resmi evrak düzenleyenlere yönelik yaptığı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
GAZİANTEP'te polisin, sahte resmi evrak düzenleyenlere yönelik yaptığı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri resmi belgede sahtecilik yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, farklı kişilere ait yabancı tanıtım kartı, tanıtım kartı fotokopileri, farklı şahıslara adına düzenlenmiş pasaport, Arapça ibareler bulunan çeşitli belgeler, 2 laminasyon cihazı, laminasyon kağıdı, 4 kaşe, 6 dizüstü bilgisayar ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirdi. Malzemelere el koyan ekipler 2 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
Kaynak: DHA