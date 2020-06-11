Sahte evrak düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı İstanbul'da yurt dışına çıkmak isteyen aranan kişiler ile suçlulara sahte kimlik ve pasaport düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da yurt dışına çıkmak isteyen aranan kişiler ile suçlulara sahte kimlik ve pasaport düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, resmi belgede sahtecilik suçlarından aranan Y.D'nin Bakırköy'de olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık bir ay süren teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüphelinin, kendi iş yerinde gündüzleri yasal işleri, akşam saatlerinde ise yasal olmayan sahte kimlik basımı yaptığı tespit edildi.

Adrese düzenlenen operasyonda, Y.D yakalandı.

Yapılan aramada 255 basıma hazır yeni tip çipli kimlik kartı, 4 bin basıma hazır pasaport belgesi, 4 yeni tip sürücü belgesi, kimlik kartı basma makinesi, kart basma kalıbı, T.C. hologram basma, pasaport basma, selefon, kimlik pres, kaplama, fotoğraf kesme makineleri ile UV ışık kontrol cihazı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA