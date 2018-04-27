Sahte Engelli Raporu" Operasyonu

Sivas merkezli 3 ilde, sağlıklı veya engel oranı düşük vatandaşların usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağladığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 15'i adliyeye sevk edildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında Sivas, Ankara ve Tokat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlıların 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 15'i ise adliyeye sevk edildi.

Firari bir zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Sivas merkezli Ankara ve Tokat'ta, önceki gün, sahte engelli raporu düzenlediği iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alınmıştı. Erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz taşıma kartı, engelli aylığı, vergi indirimi, evde bakım hizmeti, engelli istihdamı, askerlik muafiyeti gibi konularda sahte rapor çıkartmak isteyen 508 kişiden 3 ile 5 bin lira arasında para alan zanlıların, devleti yaklaşık 10 milyon lira zarara uğrattığı tespit edilmişti.