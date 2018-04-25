Sahte Engelli Raporu" Operasyonu

Sivas merkezli 3 ilde, sağlıklı veya engel oranı düşük vatandaşların usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağladığı iddia edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sağlıklı ve engel oranı düşük kişilere sahte engelli raporu düzenlediği öne sürülen organize suç örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla yaklaşık 6 ay önce teknik takip ve dinleme başlattı.



Polis, erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz taşıma kartı, engelli aylığı, vergi indirimi, evde bakım hizmeti, engelli istihdamı, askerlik muafiyeti gibi konularda sahte rapor çıkartmak isteyen 508 kişiden 3 ile 5 bin lira arasında para alan zanlıların Sivas, Ankara ve Tokat'ta bulunduklarını tespit etti.

Bu illerdeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 18 kişiyi gözaltına aldı.

Firari bir zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis 47 bin raporu inceledi

Operasyon kapsamında polis ekiplerinin yaklaşık 47 bin sağlık raporunu tek tek inceledikleri öğrenildi.

Usulsüz şekilde engelli raporu çıkarılması nedeniyle devletin yaklaşık 10 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi.

Zanlıların, sahte engelli raporu düzenlerken doktorlardan destek almadıkları ancak bazı hastane çalışanlarıyla iş birliği yaptıkları öne sürüldü.