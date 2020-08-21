Sahte engelli raporu çıkardıkları öne sürülen 5 şüpheli serbest bırakıldı
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Sahte engelli raporu çıkardıkları öne sürülen 5 şüpheli serbest bırakıldı

Eskişehir'de, usulsüz sahte engelli raporuyla kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları belirlenerek adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü savcılıktaki ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sahte engelli raporu çıkardıkları öne sürülen 5 şüpheli serbest bırakıldı
21.08.2020 17:51 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:55

Eskişehir'de, usulsüz sahte engelli raporuyla kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları belirlenerek adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü savcılıktaki ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, aralarında bazı şahısların usulsüz engelli sağlık kurulu raporu aldıkları ihbarları üzerine çalışma başlatmıştı. Eskişehir, Erzincan ve Tekirdağ'da tespit edilen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; sağlık kurulu raporu talebinde bulunan kişilere emeklilik, ÖTV indirimi ve çalıştıkları iş yerlerinde pozisyon değişikliği gibi diğer ayrıcalıklardan yararlanmak amacı ile sahte veya usulsüz heyet raporları alarak devleti zarara uğrattığı ve gerçekte engelli olan insanların haklarını gasp edip mağduriyete yol açtıkları belirlenen ve aralarında 4 kamu görevlisinin de yer aldığı toplam 40 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 35'i, alınan ifadeleri ardından serbest bırakılırken, gözaltına alınan 5 şüpheli ise, emniyetteki sorgularının akabinde sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Burada 5 şüpheliden 4'ü savcılıktaki ifadeleri sonrası salıverilirken, 1 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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