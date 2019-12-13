Sahte 'engelli raporu' çetesi operasyonunda 28 kişi adliyede

13.12.2019 17:25 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:26

ANKARA'da, sahte evraklarla 'engelli raporu' çıkardıkları kişilerin emekli olmasını sağlayıp, devleti zarara uğratan çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 106 kişiden, çete üyesi 28 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.H. ve F.C.'nin, Ankara Numune Hastanesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışırken 2007 yılında istifa edip, liderliğini yaptıkları örgütü kurdukları ortaya çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, Ankara Numune Hastanesi'nde çalışan güvenlikçi, hasta bakıcı ve kayıt işlemi yapan personelin, hastaneye gelen vatandaşları, sahte epikriz raporları ile sağlık kuruluna sokarak, engelli raporu çıkardığı tespit edildi. Yaklaşık 1 yıl süren teknik takip sonrası şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, toplam 106 kişi gözaltına alındı. Bunlar arasından, sahte rapor aldığı belirlenen 78 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 2'si çete lideri toplam 28 örgüt üyesi ise, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak için nitelikli dolandırıcılık' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

İSTİFA EDİP, ÖRGÜT KURMUŞLAR28 kişi arasında bulunan çete liderleri K.H. ve F.C.'nin, Ankara Numune Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışırken 2007 yılında istifa ederek, örgütü kurtuğu belirlendi. Diğer 26 kişinin ise hastanede hasta bakıcı, güvenlik görevlisi, kayıt işlemi yapan memur olarak çalıştığı belirlendi. Şüphelilerin, sahte evraklarla engelli raporu çıkardıkları kişilerin emekli olmasını sağlayarak, Sosyal Güvenlik Kurumu'nu zarara uğrattığı saptandı. 8'i etkin pişmanlık yasasından faydalanarak, tüm suçlamaları kabul eden şüphelilerin, rapor başına en az 20 bin lira aldıkları belirlendi. Örgüt üyelerinin, engelli raporu çıkardıkları bazı kişilerden de ev ve araba aldığı ve bu yöntemle yaklaşık 10 milyon liralık vurgun yaptığı öğrenildi. Çete liderlerinin, aralarında çözülme olmaması için kendi üyelerinin kafasına silah dayayarak tehdit ettikleri de saptandı.Yaklaşık 1 yıl önce Elazığ'dan Ankara'ya gelerek, bu çete aracılığıyla sahte rapor alan bir kişinin ihbarı üzerine başlatılan soruşturma sonunda ele geçirilen örgüt üyelerinin, gerçekte şeker hastalığı ve kalp hastalığı olan kişilerin kanlarını, hasta olmayan kişilerin kanları gibi gösterdikleri ve hasta olmayan kişileri düzenledikleri sahte epikrizler ile anjiyo, kalp ameliyatı olmuş gibi gösterdikleri ve sağlık kurulunu yanılttıkları öğrenildi.