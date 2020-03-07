Sahte döviz satan silahlı örgütte operasyon: 14 tutuklama
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Sahte döviz satan silahlı örgütte operasyon: 14 tutuklama

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 'Sahte dövizi ucuz satmak vaadiyle silahlı örgüt kurmak' suçundan gözaltına alınan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

07.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:45
Sahte döviz satan silahlı örgütte operasyon: 14 tutuklama

'nın ilçesinde 'Sahte dövizi ucuz satmak vaadiyle silahlı örgüt kurmak' suçundan gözaltına alınan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, sahte dövizi ucuz satmak vaadiyle silahlı örgüt kuranlara yönelik operasyon başlattı. Ceylanpınar ilçesine bağlı köyler ve Mardin ili Kızıltepe ilçesinde eşzamanlı olarak yapılan operasyonel çalışmada, dosya kapsamında 16 şüpheli ikametlerinde gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda, ruhsatlı 4 tabanca ve 6 uzun namlulu tüfek ile 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan 16 şüpheli, Ceylanpınar Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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