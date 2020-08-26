Sahte döviz ile dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı
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Sahte döviz ile dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde, sahte dövizi sosyal medya üzerinden satarak dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı.

26.08.2020 18:03 | Son Güncelleme: 26.08.2020 18:08

Denizli'nin Tavas ilçesinde, sahte dövizi sosyal medya üzerinden satarak dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, internet üzerinden sosyal medya hesabı açan Adem A'nın (33), "Elimde 100 bin liralık Avustralya Doları var. İsteyene 50 bin liraya veririm." paylaşımında bulunarak, bazı kişileri dolandırdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İki kişinin bu yöntemle dolandırıldığını tespit eden ekipler, şüpheli Adem A'yı gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Sahte döviz ile dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı

Kaynak: AA

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