Sahte Dolarla Hayvan Satın Alırken Yakalandılar

Sahte Dolarla Hayvan Satın Alırken Yakalandılar

Sivas’ın Gürün ilçesinde sahte dolarla canlı hayvan almak isteyen 3 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Sahte Dolarla Hayvan Satın Alırken Yakalandılar

Sivas'ın Gürün ilçesinde sahte dolarla canlı hayvan almak isteyen 3 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gürün ilçesi Kızılören köyünde 3 şahsın canlı hayvan satın almak istedikleri köylülere 201 adet sahte Amerikan Dolar'ı verdiğini tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri şüphelileri yakaladı. Şüpheliler savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - SİVAS

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.