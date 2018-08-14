Sahte Dolarla Hayvan Satın Alırken Yakalandılar
Sivas’ın Gürün ilçesinde sahte dolarla canlı hayvan almak isteyen 3 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Sivas'ın Gürün ilçesinde sahte dolarla canlı hayvan almak isteyen 3 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gürün ilçesi Kızılören köyünde 3 şahsın canlı hayvan satın almak istedikleri köylülere 201 adet sahte Amerikan Dolar'ı verdiğini tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri şüphelileri yakaladı. Şüpheliler savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - SİVAS
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