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Sahte dolar bozdurmak isteyen 1 kişiye gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sahte dolar bozdurmak isteyen 1 kişiye gözaltı

KAYSERİ'de, 15 adet sahte 100 doları döviz bürosunda bozdurmak isteyen Irak uyruklu Ahmet Abdulbadi Ali (51), polis ekiplerince yakalandı.

KAYSERİ'de, 15 adet sahte 100 doları döviz bürosunda bozdurmak isteyen Irak uyruklu Ahmet Abdulbadi Ali (51), polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Irak uyruklu Ahmet Abdulbadi Ali'nin piyasaya sahte dolar sürmeye çalıştığı bilgisine ulaştı. Irak uyruklu şüpheli, döviz bürosunda sahte dolarları bozdurmak isterken suçüstü yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 15 adet sahte 100 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan Ahmet Abdulbadi Ali, polis merkezine götürüldü.


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