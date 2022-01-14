Sahte doçente ilk duruşmada hapis ve tahliye

AKSARAY (DHA) - AKSARAY Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaparken doçentlik belgesinin sahte olduğu ortaya çıkınca tutuklanan Zehra Zulal Atalay Laçin, hakkında açılan davanın ilk duruşmasında, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 3 ay hapis ve 11 bin 300 lira para cezası, 'Resmi evrakta sahtecilik' suçundan da 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın nitelikli dolandırıcılık suçundan aldığı cezada hükmün açıklanması geri bırakan mahkeme, Laçin'in tahliyesine karar verdi.

? Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü, 28 Eylül 2021 tarihinde İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi'nde göreve başlayan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin'i doçentlik belgesi sahte olduğu gerekçesiyle atamasını iptal edip, hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Laçin, 27 Ekim günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mahkeme heyeti, Laçin'e, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 3 ay hapis ve 11 bin 300 lira para cezası verdi. Bu cezanın hükmün açıklanması geri bırakıldı. Heyet, Laçin'e ayrıca 'Resmi evrakta sahtecilik' suçundan da 2 yıl 1 ay hapis cezası verip, tahliye etti.